Интерактивную выставку «Поезд Победы» посетили более двух тысяч семей участников СВО

Передвижной музей «Поезд Победы» в 2024 году посетили более 207 тыс. человек, из них свыше 2 тыс. — члены семей участников специальной военной операции. Всего за год передвижной музейный состав побывал в 107 городах России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила высокий интерес к просветительскому проекту «Поезд Победы» со стороны школьников, студентов и воспитанников патриотических организаций «Движение Первых», «Юнармия», «Молодежка народного фронта».

Она подчеркнула, что передвижная иммерсивная выставка позволяет погрузиться в историю и на эмоциональном уровне ощутить трагедию Великой Отечественной войны.

Ольга Петрова рассказала, что в этом году выставку посетили тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи, в том числе гости из Китая, Мексики, Нигерии, Лаоса, Монголии, Уругвая и других стран.

«Об увиденном они будут рассказывать своим друзьям и близким, донося историческую правду до большего числа людей во всем мире», — считает замминистра.

Герой России, член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов констатировал: экспозиция показывает, чем миру грозят фашизм и нацизм.

Он отметил, что бойцы СВО тоже с большим интересом оценивали выставку.

«Все из них остались под большим впечатлением, не сдерживали своих эмоций. И в этом году — в год 80-летия Великой Победы планируем активно продолжать эту работу и приглашать на выставку все больше семей», — добавил Романов.

«Поезд Победы» — это передвижная иммерсивная панорама, посвященная четырем годам Великой Отечественной войны и 75-летию Победы.