Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Интерактивную выставку «Поезд Победы» посетили более двух тысяч семей участников СВО

«Поезд Победы» посетил 107 городов России и Белоруссии в 2024 году

close
Пресс-служба проекта «Поезд Победы»

Передвижной музей «Поезд Победы» в 2024 году посетили более 207 тыс. человек, из них свыше 2 тыс. — члены семей участников специальной военной операции. Всего за год передвижной музейный состав побывал в 107 городах России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила высокий интерес к просветительскому проекту «Поезд Победы» со стороны школьников, студентов и воспитанников патриотических организаций «Движение Первых», «Юнармия», «Молодежка народного фронта».

Она подчеркнула, что передвижная иммерсивная выставка позволяет погрузиться в историю и на эмоциональном уровне ощутить трагедию Великой Отечественной войны.

Ольга Петрова рассказала, что в этом году выставку посетили тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи, в том числе гости из Китая, Мексики, Нигерии, Лаоса, Монголии, Уругвая и других стран.

«Об увиденном они будут рассказывать своим друзьям и близким, донося историческую правду до большего числа людей во всем мире», — считает замминистра.

Герой России, член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов констатировал: экспозиция показывает, чем миру грозят фашизм и нацизм.

Он отметил, что бойцы СВО тоже с большим интересом оценивали выставку.

«Все из них остались под большим впечатлением, не сдерживали своих эмоций. И в этом году — в год 80-летия Великой Победы планируем активно продолжать эту работу и приглашать на выставку все больше семей», — добавил Романов.

«Поезд Победы» — это передвижная иммерсивная панорама, посвященная четырем годам Великой Отечественной войны и 75-летию Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами