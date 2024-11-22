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Нормальный уровень сахара может замедлять старение мозга

AJCN: низкий уровень сахара при средиземноморской диете замедляет старение мозга

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Freepik.com

Контроль уровня сахара в крови может быть ключевым фактором замедления старения мозга. Именно он может быть связан с пользой средиземноморской диеты для мозга. Это показало исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Постепенная потеря клеток мозга с возрастом приводит к ухудшению памяти, речи, мышления и к другим проблемам. В предыдущем исследовании, опубликованном два года назад, сообщалось, что средиземноморская диета (особенно богатая зелеными растениями) значительно уменьшают возрастную атрофию мозга на 50% в течение 18 месяцев.

В новой работе ученые из США, Израиля, Германии и других стран попытались выяснить механизм этого эффекта. 300 участников соблюдали либо обычную, либо средиземноморскую диету в течение полутора лет. В начале исследования и по его завершении биологический возраст мозга участников определяли с помощью МРТ.

Исследование показало, что чем ниже был средний уровень сахара в крови за длительный период, тем меньше было возрастных изменений в мозге участников. Особенно сильно низкий уровень сахара влиял на зоны, связанные с движением, мышлением и органами чувств.

Результаты предполагают, что контроль за уровнем сахара в крови может быть одним из наиболее важных факторов замедления возрастных изменений в мозге. Работа стала одним из крупнейших экспериментов с применением МРТ головного мозга.

Ранее ученые выяснили, что обнаружение диабета 2-го типа до 50 лет повышает риск деменции в 2 раза.

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