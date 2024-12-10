Россиянам назвали фразы, которые произносят только мошенники

Мошенники в последнее время начали часто использовать подменные номера, выдавая себя за сотрудников госорганов. Звонок с таких номеров сразу создает иллюзию легитимности и формирует доверие, из-за чего часто россияне попадаются на их удочку и становятся жертвами обмана. Отличить злоумышленников можно по характерным фразам, которые говорят только мошенники, рассказал RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО «Цикада» Юрий Силаев.

Часто мошенники, представившись сотрудниками органов безопасности, просят перевести деньги на якобы безопасные счета, а за отказ начинают угрожать возбуждением дела или другими последствиями. Но важно помнить, что настоящие правоохранители вручают только письменные уведомления под подпись и не просят никуда переводить деньги. Также они никогда не используют мессенджеры, не требуют передать личную информацию или деньги.

«Тем более работники государственных учреждений не будут демонстрировать через средства связи различные официальные приказы и распоряжения», — подчеркнул эксперт.

Если звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, ФСБ, МВД, СК, работником службы безопасности банка, Центробанка – во всех этих ситуациях следует немедленно прекратить разговор, подчеркнул Силаев. Насторожить также должны фразы, в которых упоминаются «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», а также просьбы сообщить код из СМС или любые персональные данные – никто из официальных представителей по телефону или в сообщениях такую информацию не запрашивает.

«Все эти фразы произносят только мошенники. Работники официальных учреждений не будут просить вас о каких-либо действиях по переводу денежных средств, немедленной продаже недвижимого имущества или предоставлении персональной информации», — объяснил специалист.

При подобных фразах следует сразу положить трубку и обратиться в полицию или банк для уточнения информации, заключил Силаев.

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