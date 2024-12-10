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Уральца, купившего в магазине айфон, ждал в коробке неприятный сюрприз

В Екатеринбурге мужчина купил айфон и нашел в коробке пластилин вместо телефона

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Бандитский центр [ЕКБ]/VK

В Екатеринбурге местный житель остался раздосадован после покупки дорогого гаджета к Новому году. Об этом сообщает паблик «Бандитский центр [ЕКБ]» во «ВКонтакте».

По словам мужчины, он приобрел смартфон в магазине электроники на улице Шварца. На коробке с Phone 15 были все пломбы, так что целостность упаковки поначалу сомнений не вызывала. Когда покупатель вскрыл коробку, на месте телефона он нашел кусок коричневого пластилина, завернутого в пищевую пленку.

После этого екатеринбуржец обратился в магазин. Консультант якобы сказал, что такое происходит не в первый раз, и пообещал принести новый товар, но так и не вернулся. Другой работник зала посоветовал написать обращение в магазин, которое будет рассмотрено за десять дней.

Ранее эксперт рассказал, почему сим-карта в телефоне может перестать работать.

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