Пожарные спасли лису, застрявшую лапой в заборе

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Спасатели в Техасе оказали помощь лисе, застрявшей в заборе, пишет UPI.

Пожарные в Техасе успешно помогли лисе, которая застряла в деревянном заборе, пытаясь перелезть через него. Животное повисло на задней лапе, но, к счастью, обошлось без серьезных травм.

«Рядом стоял стол, поэтому не весь вес пришелся на ее повисшую ногу», — добавили спасатели.

Специалисты подчеркнули важность соблюдения законов штата об обращении с дикими животными, напомнив, что попытка самостоятельной помощи лисам может привести к усыплению животного из-за риска бешенства.

«Важно помнить, что лисы являются видом животных с высоким риском заражения бешенством. Ради безопасности и здоровья не трогайте их»,— призывают эксперты.

Ранее в США пожарные спасли застрявшего на дереве попугая и его хозяина, пытавшегося помочь птице.