Россиянин застрял головой в заборе по дороге в детский сад

В Новосибирске помощь спасателей потребовалась молодому мужчине, который головой застрял между металлическими прутьями забора. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба в Telegram-канале.

Мужчину обнаружили возле детского сада по улице Бориса Богаткова, он сидел на снегу, голова пострадавшего крепко застряла между металлическими прутьями ограждения детского сада. Как именно это произошло, не сообщается.

Спасатели выехали на место и в считанные минуты помогли му жчине освободиться из ловушки. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он передан бригаде скорой помощи. Подробности о состоянии россиянина неизвестны.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае спасли туриста из Абхазии, который при падении застрял головой в решетке металлического забора. У мужчины начался отек шеи и лица, решетку пришлось разжимать гидравлическим инструментом. Пострадавшего освободили и передали бригаде скорой помощи. Серьезных травм в результате падения он не получил.

Ранее в Калининграде убегавший от полиции мужчина повис на заборе и получил травмы.