Разведчики Анна и Артем Дульцевы рассказали, как их арестовали в Словении

Российские разведчики Анна и Артем Дульцевы, вернувшиеся в Россию в рамках обмена заключенными в начале августа, рассказали, как их арестовывали в Словении. Их слова приводит «Российская газета».

По совам Анны, силовики ворвались в их дом с двух сторон — в дверь и разбив окно. Она назвала это серьезным силовым захватом. Женщина предположила, что оперативники, возможно, надеялись, что застанут супругов «за каким-то серьезным делом, возьмут с поличным». Артем рассказал, что в тот момент всего лишь работал за компьютером.

По мнению Дульцевой, время для захвата было выбрано неслучайно, решение об аресте было принято не только спецслужбами, но и политическим руководством Словении «с подсказки англосаксов».

«Во время всего нашего заключения мы знали, что за нами наша Служба, наша страна», — сказала Анна.

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Супруги Артем и Анна Дульцевы прибыли в Словению в 2017 году по аргентинским паспортам на имя Людвига Гиша и Марии Майер-Муньос. В Любляне Дульцев-Гиш создал компанию в сфере IT, а Дульцева-Майер-Муньос руководила онлайн-галереей «5'14».

Агентов раскрыли после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года, когда разведка неуказанной страны посоветовала словенским спецслужбам обратить внимание на пару.

На их компьютерах якобы были найдены защищенные программы для связи с Москвой. В холодильнике в доме семейной пары спецслужбы нашли потайное отделение, в котором хранились сотни тысяч евро новыми банкнотами.

В конце 2022 года агенты были арестованы, их детей передали в приемную семью. Пара признала вину. 31 июля 2024 года суд Любляны приговорил их за шпионаж к 1 году и 7 месяцам заключения (примерно столько они провели под стражей).

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США. О том, как шли переговоры перед историческим обменом, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дульцев рассказал о действиях Путина и СВР для вызволения его семьи.