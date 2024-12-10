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На Урале у пенсионера случился инсульт и инфаркт, когда он сопровождал жену к онкологу

В Екатеринбурге у пенсионера случился инсульт, когда он привез жену к онкологу

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Shutterstock

В Екатеринбурге у 81-летнего мужчины случился инсульт, когда он приехал в больницу — там он сопровождал супругу на прием к онкологу. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Как рассказали родственники пенсионера, он почувствовал себя плохо еще в такси, но от поездки не отказался. Приступ случился, когда мужчина шел с женой по коридору больницы №14. Он внезапно упал и перестал чувствовать правую сторону тела. Врачи быстро поняли, в чем дело, и провели процедуру по разжижению сгустка, который вызвал нарушение кровообращения в мозге. Когда его состояние стабилизировалось, у него случился инфаркт миокарда.

Медики вновь оказались рядом и быстро оказали помощь. Пожилого мужчину госпитализировали, но уже через 10 дней он выписался. По словам родственников пациента, он торопился поправиться, чтобы помогать своей больной супруге.

Ранее врач Виноградов назвал простой способ распознать инсульт.

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