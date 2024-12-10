На Урале у пенсионера случился инсульт и инфаркт, когда он сопровождал жену к онкологу

В Екатеринбурге у 81-летнего мужчины случился инсульт, когда он приехал в больницу — там он сопровождал супругу на прием к онкологу. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Как рассказали родственники пенсионера, он почувствовал себя плохо еще в такси, но от поездки не отказался. Приступ случился, когда мужчина шел с женой по коридору больницы №14. Он внезапно упал и перестал чувствовать правую сторону тела. Врачи быстро поняли, в чем дело, и провели процедуру по разжижению сгустка, который вызвал нарушение кровообращения в мозге. Когда его состояние стабилизировалось, у него случился инфаркт миокарда.

Медики вновь оказались рядом и быстро оказали помощь. Пожилого мужчину госпитализировали, но уже через 10 дней он выписался. По словам родственников пациента, он торопился поправиться, чтобы помогать своей больной супруге.

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