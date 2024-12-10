«Пинал как футбольный мяч»: отец бил детей ботинком и обжигал горячей ложкой

В Бельгии выходец из Палестины может получить срок за истязание детей. Об этом сообщает Hln.be.

Семья вместе с братом отца проживала в Питтеме, о том, что случилось с матерью, информации нет. Известно, что уроженец Палестины является отцом-одиночкой детей 10, 11 и 13 лет.

О произошедшем правоохранители узнали после того, как двое младших членов семьи пришли в школу с ожогами второй степени. На это обратили внимание педагоги и обратились в больницу. По словам детей, травмы им нанес родитель после того, как из дома пропали €30.

«Папа в наказание на несколько секунд прижал к нашим рукам нагретую металлическую ложку», – поделились они.

Выяснилось, что по требованию родителя этим занималась их 13-летняя сестра, тем временем дядя молча смотрел на происходящее.

Детей вызвали на допрос, во время которого выяснилось, что глава семьи бил детей рукой или ботинком, иногда «пинал их, как футбольный мяч».

Отец признался в том, что бил детей, а наказание с ложкой «действительно зашло слишком далеко». Тем не менее, защитник во время заседаний просил суд о снисхождении.

«Как отец-одиночка, он находился под огромным давлением, тем более что у его родителей были проблемы со здоровьем в его родной стране, в Палестине», – поделился адвокат.

Фигуранту разбирательств грозит срок три года, детей у него отобрали. Его брата также могут лишить свободы, так как он время от времени сам бил детей и не вмешался в наказание с ложкой. Сам мужчина заявил, что не может подать жалобу на собственного родственника.

До этого в Бельгии родители годами издевались над шестью детьми.