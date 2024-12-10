Рулон утеплителя рухнул на школьницу с крыши во Владивостоке

Девушка из Владивостока попала в больницу после того, как на нее упал рулон утеплителя. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел в момент, когда рабочие делали капитальный ремонт дома. На кадрах с места инцидента заметно, как мужчины поднимают на крышу утеплитель.

Несмотря на то, что территорию под домом оградили, под ленту прошла 15-летняя школьница. Тем временем у рабочих возникли проблемы, и один из рулонов утеплителя рухнул на подростка.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, о характере которых не сообщается.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Специалисты ведомства проводят проверку, в рамках которой выяснят, выполнялись ли правила безопасности во время строительных работ.

До этого в Пензе подросток проткнул голову штырем, упав с высоты. Предмет вонзился школьнику в мозг через скулу, в больницу он поступил в тяжелом состоянии. После экстренных операций врачам удалось удалить штырь, теперь жизни пациента ничего не угрожает.

Ранее в Петербурге пьяный подросток сделал трюк на автобусе и рухнул на дорогу.