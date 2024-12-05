В Пензе подросток упал с высоты и проткнул голову металлическим штырем

Хирурги Пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова спасли подростка с металлическим штырем в голове. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел в конце ноября, когда несовершеннолетний упал с высоты и пробил голову металлическим прутом. Инородное тело вонзилось в головной мозг через левую скулу. В тяжелом состоянии подросток был госпитализирован.

Хирурги приняли решение о проведении экстренного вмешательства. Медики провели две операции — сначала удалили штырь, затем ликвидировали гематому головного мозга. В течение недели подросток находился в отделении реанимации, сейчас мальчик выписан на амбулаторное лечение. Его жизни ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли мужчину, который неудачно упал на даче и поступил в учреждение с торчащим из подмышки металлическим прутом. Хирурги удалили кусок арматуры, который прошел через подмышечную область между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи.

Ранее школьница напоролась на металлический штырь в петербургском ресторане.