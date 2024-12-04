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Четверо москвичей забрались в институт и взломали сейф ради «спортивного интереса»

В Казани четверо проникли в институт и украли сейф ради «спортивного интереса»

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Global Look Press

Четверых жителей Московского региона подозревают в краже со взломом, которую те совершили в казанском научном институте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По версии правоохранителей, 9 сентября молодые мужчины в возрасте от 25 до 28 лет пробрались в здание Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова в Казани. В помещение злоумышленники проникли через окно. Затем они взломали двери в кабинеты. В одном из них они заприметили сейфы. Их злоумышленники также открыли и забрали в общей сложности 5,2 млн рублей.

В результате розыскных мероприятий оперативникам удалось выйти на след преступников. Четверых мужчин задержали сотрудники Росгвардии. В их квартирах правоохранители нашли более 3 млн рублей, драгоценности, а также орудия взлома.

«Молодые люди рассказали полицейским, что увлекаются сталкерством и диггерством. Ради «спортивного интереса» они проникли в здание и, увидев сейфы – не смогли удержаться от соблазна их вскрыть», — поделилась представитель МВД.

В отношении мужчин с криминальным хобби возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Один из задержанных уже проходит в качестве подозреваемого в аналогичном деле, которое расследуют столичные полицейские.

Ранее в Тюмени женщина на спор напала с ножом на приятеля и получила 9 лет колонии.

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