Стали известны самые безрассудные поступки жителей России за 2024 год

Большинство россиян в этом году решались на те или иные безрассудные поступки – об этом заявили 53% участников соответствующего опроса. Чаще всего это были спонтанные покупки (44%), а кто-то назвал даже восхождение на Эльбрус, передает RT результаты исследования.

Второе место по популярности среди безрассудных поступков заняла смена работы (21%), на третьем места оказались ссоры с близкими (20%). Многие также отметили необдуманные кредиты (16%). По 15% опрошенных назвали конфликты с коллегами и начальством, а также путешествия.

Чуть менее популярными ответами стали ремонт (8%), обучение по платному курсу (7%), переезд (5%), появление питомца и приобретение смартфона (по 4%). Также были те, кто отнес к своим безрассудствам развод, изменение внешности, переход на работу в формате фриланс, заключение брака и открытие своего бизнеса.

Интересно, что некоторые респонденты к числу необдуманных и безрассудных поступков отнесли восхождение на Эльбрус, начало карьеры в другой стране и ненужные знакомства.

Исследование сервиса «Работа.ру» подготовлено на основе опроса 3,5 тыс. жителей страны из разных регионов.

До этого исследователи выяснили, что по мнению каждого четвертого мужчины, женитьба – это самое безрассудное, что только им приходилось делать ради женщины. Многие из опрошенных представителей мужского безрассудными поступками назвали долгие поездки ради встреч с любимой, признание в любви, а также переезд ради своей избранницы.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще совершать безрассудные поступки.