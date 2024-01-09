Россияне стали чаще совершать безрассудные поступки

В 2023 году россияне чаще совершали безрассудные поступки, чем в 2022-м. К такому выводу пришли аналитики SuperJob, которые поделились результатами своего исследования с РИА Новости.

Согласно данным опроса, в 2023-м только 28% жителей России вообще не действовали спонтанно. Для сравнения, в 2022 году это показатель составлял 47%.

Чаще всего россияне совершали необдуманные покупки (8%), внезапно для самих себя вступали в отношения (4%), начинали делать ремонт (4%), отправлялись в путешествия (3%), заводили вредные привычки (2%), занимались экстремальным спортом (2%) и оформляли кредит2%.

Еще некоторые люди меняли имидж, ссорились с близкими, переезжали, теряли деньги и заводили домашних питомцев.

Отмечается, что женщины совершали безрассудные поступки реже, чем мужчины — 26% против 31%.

До этого сообщалось, что около 62% россиян испытывают стресс из-за необходимости возвращаться на работу после новогодних каникул.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют повысить свой доход в 2024 году.