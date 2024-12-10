Бастрыкин затребовал доклад об инциденте с избиением школьника в Бурятии

Сотрудники Следственного комитета РФ представят главе ведомства Александру Бастрыкину доклад об инциденте в бурятской школе, где избили одного из учеников. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

По данным Следкома, в учебном заведении произошла драка, в ходе которой школьник получил удар по голове и потерял сознание. Отмечается, что мальчик неоднократно подвергался насилию со стороны других подростков.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (Истязание)», — говорится в сообщении СК.

Составить доклад о ходе расследования Бастрыкин поручил и. о. регионального управления СК Евгению Лагацкому.

4 декабря сообщалось об инциденте в Калуге, где 15-летний уроженец Таджикистана избил одноклассника из-за места за партой. Он набросился на подростка с кулаками в школьном туалете и попросил друзей снять избиение на видео.

Ранее стало известно о случае в Кемерова, где мужчина напал на ребенка в школе №99.