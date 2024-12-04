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В Калуге подросток-мигрант избил одноклассника в школьном туалете из-за места за партой

В Калуге 15-летний мигрант избил одноклассника, который не уступил ему место

В Калуге 15-летний уроженец Таджикистана избил одноклассника из-за места за партой, сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

По данным агентства, причиной конфликта между сверстниками стало нежелание пострадавшего уступить оппоненту место за партой. Тот набросился на подростка с кулаками в школьном туалете и попросил друзей снять избиение на видео. Инцидент произошел еще 6 ноября, но администрация школы решила не сообщать об случившемся в полицию.

Тем не менее руководство образовательного учреждения в тот же день вызвало родителей подростков на разговор. Нападавшего не стали исключать или отстранять от занятий, однако поставили на внутришкольный учет. После публикации видео нападения в соцсетях делом заинтересовался СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего, сейчас следователи проводят проверку.

Ранее ребенок мигрантов пнул в лицо петербургского школьника и вернулся в Узбекистан.

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