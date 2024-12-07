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Местная жительница рассказала, что ВСУ специально разрушили жилые дома в Новодмитровке

РИА Новости: ВСУ намеренно разрушили жилые дома в Новодмитровке

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Телеграм-канал Андрей Алексеенко

Местная жительница рассказала РИА Новости, что ВСУ специально разрушили жилые дома в Новодмитровке.

По словам женщины, за два дня до того, как в населенный пункт зашла российская армия, украинские военные обстреливали из минометов жилые дома.

«Уже перед тем, как зашли российские ребята, минометы работали два дня. Украинские минометы работали по селу, разбивали дома. Вот он стреляет и стреляет целенаправленно в дом, поджигает дом, и дома вот так подряд все горят», — поделилась собеседница агентства.

Она добавила, что село Новодмитровка небольшое, поэтому местные жители знали, где стояли минометы. Украинский снаряд от миномета попал и в дом женщины.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказывал, что российские солдаты выбили части ВСУ на нескольких рубежах в центре Часова Яра в ДНР.

Он добавил, что ВС РФ также преуспели в микрорайоне Северный Новый, серьезно продвинувшись за минувшие сутки.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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