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ФСБ передала в донецкий музей рассекреченные документы о преступлениях гитлеровцев

УФСБ по ДНР передало в музей документы о геноциде народа Донбасса в годы ВОВ

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Минобороны РФ

В преддверии 81-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой народной республике рассекретили и передали в Музей Великой Отечественной войны в Донецке документы о преступлениях гитлеровцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Эти документы содержат свидетельства о зверствах, совершенных оккупантами на шахте 4-4-бис в городе Сталино (ныне Донецк). Рассекреченные материалы включают в себя протоколы допросов очевидцев, акты обследования места преступления и другие неопровержимые доказательства преступлений нацистов.

В пресс-службе отметили, что передача документов в музей имеет огромное значение для сохранения исторической памяти и увековечения памяти жертв немецко-фашистской оккупации. Материалы будут использованы для дальнейшего расследования и признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

В августе ФСБ впервые обнародовала архивные документы о том, что во время битвы на реке Халхин-Гол в конце августа 1939 года японцы применили бактериологическое оружие против советских войск.

Ранее ФСБ раскрыла информацию о планах Гитлера ударить ядерным оружием по СССР.

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