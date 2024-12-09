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Россиянам рассказали о возможности работать по трудовому договору из-за рубежа

Экономист Саранчук: запрета на заключение трудового договора с релокантами нет

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Трудовой кодекс РФ не содержит прямого запрета на заключение трудового договора с россиянами, находящимися за рубежом. Формально такое соглашение можно заключить с условием дистанционного выполнения сотрудником трудовой функции, сказал «Газете.Ru» доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Юрий Саранчук.

«Запрета нет. Формально трудовой договор может быть заключен с условием дистанционного выполнения трудовой функции релокантом. Вся проблема заключается в том, что нормы трудового права действуют только в пределах территории России, и работодатель, в первую очередь, не сможет обеспечить охрану труда и безопасные условия труда для работника, находящегося за пределами территории РФ. Выполняя трудовую функцию за рубежом, работник может нарушить и трудовое законодательство страны пребывания», — пояснил экономист.

По его словам, для перевода работника на дистанционную работу за рубежом нужно заключить трудовой договор или оформить дополнительное соглашение к уже существующему. В соглашении должны быть предусмотрены вопросы выплаты зарплаты, охрана труда, вид документооборота, уточнил экономист. Он добавил, что трудовой договор или дополнительное соглашение к нему в электронном виде должны быть подписаны работодателем усиленной квалифицированной электронной подписью. Эксперт сказал, что бумажный вариант трудового договора (дополнительного соглашения) может быть направлен работнику почтой, а тот может подписать договор электронной подписью. Следующий этап — издание приказа и направление его по электронной почте работнику. Работник в ответ высылает работодателю отсканированную копию приказа с собственноручной подписью и записью об ознакомлении с приказом, уточнил Саранчук.

В настоящее время работодатели заключают с россиянами-релокантами договоры гражданско-правового характера по рекомендации Минтруда.

Ранее в Госдуме сравнили релокантов и иноагентов.

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