Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над военными базами США в Вирджинии появлялась группа таинственных дронов

WSJ: над двумя военными базами США в Вирджинии заметили рой беспилотников

close
Russian Defence Ministry/Reuters

Над американскими военными базами в штате Вирджиния заметили рой беспилотников. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет о военно-морской базе Норфолк и авиабазе Лэнгли. Военно-морская база Норфолк является крупнейшей в мире, а в Лэнгли находится штаб-квартира ЦРУ США.

Дроны появлялись над военными объектами на протяжении 17 дней в декабре прошлого года. Беспилотники появлялись в небе в течение 45-60 минут после захода солнца. По свидетельствам очевидцев, длина беспилотных аппаратов составляла шесть метров, скорость полета достигала 160 км/ч. Часть дронов слегка светилась.

Полиция пыталась преследовать беспилотники пешком и на патрульной машине, но безрезультатно.

Собеседники издания заявили, что установить принадлежность дронов так и не удалось. По их мнению, за инцидентом стоят иностранные государства, скорее всего, Россия или Китай.

13 октября сообщалось, что Пхеньян пригрозил Сеулу войной в случае повторного появления южнокорейского беспилотника.

Ранее Маск предсказал битвы роев беспилотников в будущем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами