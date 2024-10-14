Над военными базами США в Вирджинии появлялась группа таинственных дронов

Над американскими военными базами в штате Вирджиния заметили рой беспилотников. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет о военно-морской базе Норфолк и авиабазе Лэнгли. Военно-морская база Норфолк является крупнейшей в мире, а в Лэнгли находится штаб-квартира ЦРУ США.

Дроны появлялись над военными объектами на протяжении 17 дней в декабре прошлого года. Беспилотники появлялись в небе в течение 45-60 минут после захода солнца. По свидетельствам очевидцев, длина беспилотных аппаратов составляла шесть метров, скорость полета достигала 160 км/ч. Часть дронов слегка светилась.

Полиция пыталась преследовать беспилотники пешком и на патрульной машине, но безрезультатно.

Собеседники издания заявили, что установить принадлежность дронов так и не удалось. По их мнению, за инцидентом стоят иностранные государства, скорее всего, Россия или Китай.

13 октября сообщалось, что Пхеньян пригрозил Сеулу войной в случае повторного появления южнокорейского беспилотника.

Ранее Маск предсказал битвы роев беспилотников в будущем.