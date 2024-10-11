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Нобелевскую премию мира присудили ассоциации выживших в Хиросиме и Нагасаки

Нобелевский комитет присудил премию мира японской организации Nihon Hidankyo

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РИА Новости

Нобелевскую премию мира за 2024 год решили присудить Nihon Hidankyo — японской организации выживших после бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки. Об этом сообщается на официальном сайте Нобелевского комитета.

В заявлении сказано, что ассоциация была удостоена награды за «усилия по достижению свободного от ядерного оружия мира» и за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда не должны применять против людей.

6 августа в Мемориальном парке мира в Хиросиме состоялась церемония по случаю 79-й годовщины атомной бомбардировки города. На мероприятии ни один из японских политиков не упомянул США, которые организовали ту атаку. В том числе об этом не напомнил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Спустя три дня, в годовщину бомбардировки Нагасаки, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил о необходимости добиться от США извинений за бомбардировку двух городов страны в 1945 году. По его словам, в мае 2023 года американский президент Джо Байден лично побывал в Хиросиме, где состоялся саммит «Большой семерки» (G7). Тогда у него была возможность впервые в истории принести извинения японскому народу, но хозяин Белого дома этого не сделал.

Ранее мэр Хиросимы процитировал первого президента СССР Михаила Горбачева, говоря о ядерном оружии.

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