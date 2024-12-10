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В Приднестровье заявили о целях российских военных в ПМР

МИД ПМР: военные РФ в Приднестровье создают условия для мирного урегулирования

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ИА «Новости Приднестровья»

Военные силы России, размещенные в Приднестровье, способствуют созданию условий для мирного разрешения конфликта и действуют в рамках «нейтралитета» Молдавии. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

«Российские военные в Приднестровье реализуют абсолютно легитимные и согласованные задачи, нацеленные на поддержание мира и безопасности», — сказал Игнатьев.

Он также добавил, что в Приднестровье отмечается полная поддержка миротворческой операции и оперативной группы российских войск, что было подтверждено результатами референдума.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся наследницей 14-й общевойсковой армии, была переведена под контроль России после распада Советского Союза. Главной задачей этой группы является охрана крупных складов с боеприпасами в поселке Колбасна, расположенном у границы с Украиной, которые являются одними из крупнейших в Европе.

В ноябре глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что власти Приднестровья отслеживают все процессы, происходящие в Молдавии, в том числе военное сотрудничество Кишинева с другими странами. По его словам, принципиальная позиция Тирасполя заключается в сохранении мира и решении всех спорных вопросов за столом переговоров.

Ранее в Приднестровье ввели режим ЧП из-за неопределенности с поставками газа.

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