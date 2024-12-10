Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд продлил арест экс-заместителя губернатора Краснодарского края

Суд в Москве продлил арест бывшего заместителя губернатора Краснодарского края

close
Пресс-служба администрации Краснодарского края

Московский Басманный суд продлил до 5 февраля 2025 года меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Власову Сергею Александровичу до 5 февраля 2025 года», — указано в документе.

Власов подозревается в получении взятки в размере 1,3 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Ему инкриминируется статья 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как отмечается, Сергей Власов занимал должность заместителя губернатора с декабря 2022 года, курируя сферу строительства, архитектуры, градостроительства и гражданской обороны. Бывшему чиновнику 32 года, он является выпускником Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

В ноябре арестованному за взятки ректору Воронежского государственного университета ВГУ Дмитрию Ендовицкому предъявили новое обвинение в распространении порнографии.

Более сообщалось о 13 фигурантах в деле экс-зампреда правительства Подмосковья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами