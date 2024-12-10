Суд продлил арест экс-заместителя губернатора Краснодарского края

Московский Басманный суд продлил до 5 февраля 2025 года меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Власову Сергею Александровичу до 5 февраля 2025 года», — указано в документе.

Власов подозревается в получении взятки в размере 1,3 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Ему инкриминируется статья 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как отмечается, Сергей Власов занимал должность заместителя губернатора с декабря 2022 года, курируя сферу строительства, архитектуры, градостроительства и гражданской обороны. Бывшему чиновнику 32 года, он является выпускником Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

В ноябре арестованному за взятки ректору Воронежского государственного университета ВГУ Дмитрию Ендовицкому предъявили новое обвинение в распространении порнографии.

Более сообщалось о 13 фигурантах в деле экс-зампреда правительства Подмосковья.