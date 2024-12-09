Более 13 человек фигурируют в деле экс-зампреда правительства Подмосковья

Более 13 человек фигурируют в уголовном деле бывшего первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, обвиняемой в получении взяток на госконтрактах. Об этом сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Всего по уголовному делу привлечено к уголовной ответственности более 13 человек, в том числе и руководители строительных организаций», — сказал Бастрыкин.

Стригункова, находящаяся в СИЗО с апреля, и остальные, по данным СК, за несколько лет получили взятки на 170 млн рублей, при этом 70% из них она забирала себе.

Следствие установило, что руководители строительных фирм передавали фигурантам дела 5–10% от сумм заключенных госконтрактов за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, общее покровительство при исполнении и оплате контрактов по ремонту подмосковных больниц.

Согласно материалам дела, Стригункова за все время получила взятки в размере не менее 123 млн рублей. Показания на нее дал арестованный замминистра здравоохранения Московской области Александр Захаров, которому вменяют получение около 34 млн рублей.

Ранее экс-зампред правительства Подмосковья Бронштейн признал вину по делу о взятке.