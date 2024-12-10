В ГД внесут проект о запрете ареста имущества при долге менее 100 тыс. рублей

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Гусев планируют представить в Государственную думу законопроект, который запрещает арест автомобилей и недвижимости судебными приставами в случае, если сумма задолженности владельца не превышает 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект подразумевает внесение изменений в закон «Об исполнительном производстве», включая новые пункты в раздел, касающийся мер принудительного исполнения. Согласно предложению депутатов, меры, принимаемые судебными приставами, должны быть корректными и пропорциональными. В связи с этим предлагается установить минимальный порог задолженности на уровне 100 тысяч рублей для применения ограничительных мер в отношении транспортных средств и недвижимости. Однако данный запрет не будет распространяться на долги по алиментам и обязательствам, связанным с причинением вреда здоровью.

Миронов уверен, что данная инициатива позволит уменьшить количество случаев несоответствия применяемых мер ареста и будет способствовать профилактике коррупции в данной области.

Закон также будет обязывать приставов отменять меры принудительного исполнения в течение двух дней после погашения долга.

В пояснительной записке к инициативе отмечается, что гражданам и организациям нередко приходится тратить много времени и средств на снятие ограничений, наложенных приставами.

В начале декабря Басманный суд Москвы продлил арест недвижимости и машины экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова. Иванову вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее был назван самый дорогой объект российской недвижимости под арестом Финляндии.