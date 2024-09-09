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Юрист рассказала, что делать пенсионеру-должнику

Юрист Нигматуллина: пенсионеру с долгом в 1 млн рублей лучше стать банкротом

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Depositphotos

Если долг у пенсионера достиг 1 млн рублей и приставы открыли исполнительное производство, лучше стать банкротом. Об этом «Газете.Ru» сказала юрист Ирина Нигматуллина.

«Если на должника открыто исполнительное производство и заведен исполнительный лист, на его расчетный счет накладывается арест. Это распространяется на всех людей, независимо от возраста. Плюс человеку запрещают выезд за границу. И также может быть наложен запрет на любые действия с собственностью. То есть продать, например, свою квартиру или дачу человек уже не имеет права, пока не выплатит долг и с него не снимут ограничения», — пояснила Нигматуллина.

По ее словам, право граждан на банкротство закреплено в одноименном законе N127-ФЗ. Нигматуллина уточнила, что у пожилого человека в такой ситуации квартиру забрать не должны, хотя закон позволяет это сделать. Но обычно в отношении пенсионеров к данной мере не прибегают, и пенсию в размере прожиточного минимума ему также сохранят, добавила юрист.

В заявлении о признании банкротом пенсионеру следует указать причины невозможности погасить долг, приложить личные документы (паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о временной регистрации, если такое имеется), список с перечнем кому и сколько должен и передать весь пакет документов в МФЦ или суд.

Нигматуллина отметила, что если у пенсионера-должника помимо квартиры есть ценное имущество (вторая квартира, гараж, дача), лучше обратиться в банк или МФО, где были взяты деньги, с просьбой об отсрочке в выплате долга и попытаться погасить его. Юрист добавила, что если у пенсионера нет источников дохода и возможности закрыть долг даже с отсрочкой, ему все-таки придется продать имущество и из вырученных денег вернуть задолженность. В противном случае приставы сами его заберут в обеспечение долга, подытожила юрист.

Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2024 году составляет 13290 рублей в месяц.

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