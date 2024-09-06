В ВСУ рассказали, сколько дезертиров в украинской армии

В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) количество дезертиров может доходить до 30% от их личного состава. Об этом в интервью изданию «Телеграф» сообщил офицер ВСУ, командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев.

«Когда в самоволку военнослужащие идут с оружием, это чрезвычайное событие. И, конечно, немедленно принимаются меры, чтобы как можно быстрее найти таких бойцов. Но СОЧ (самовольное оставление части — прим. ред.) без оружия — это, если честно, уже обыденность», — сказал офицер ВСУ.

Ковалев добавил, что в числе отказывающихся от службы солдат находятся военные, которые прошли обучение за границей. По его словам, в качестве причины они называют страх перед боевыми действиями.

19 августа депутат Верховной рады Руслан Горбенко рассказал, что на Украине возбудили более 80 тыс. уголовных дел против солдат, которые самовольно покинули военные части или отказались участвовать в боевых действиях. Они находились на рассмотрении в государственном бюро расследований.

Ранее Полянский заявил о небывалом размахе дезертирства в ВСУ.