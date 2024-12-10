В Госдуме планируют изменить порядок взыскания долгов за ЖКУ

Комитет Госдумы по законодательству одобрил законопроект, который предоставляет возможность взыскания долгов за услуги ЖКХ во внесудебном порядке. Первое чтение данного документа намечено на 12 декабря, сообщает издание «Коммерсантъ».

Проект, предложенный группой депутатов, направлен на уменьшение задолженности по ЖКУ, которая, согласно данным Минстроя на октябрь, составляет 833 миллиарда рублей. Кроме того, он призван снизить нагрузку на судебные органы, которые в 2022 году рассмотрели более 10 млн дел по взысканию таких долгов.

Суть нового механизма заключается в том, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут получать у нотариусов исполнительные надписи — специальные отметки на договорах предоставления ЖКУ. Эти надписи позволят обращаться к судебным приставам для взыскания долгов. Для получения нотариальной надписи необходимо предоставить расчет задолженности, сам договор (в котором должна быть прописана возможность взыскания долга таким образом), а также заявление об отсутствии судебного спора с должником. Нотариус должен будет проверить, является ли должник собственником или пользователем жилья с долгом, и уведомить его о предъявленном требовании через почту или портал «Госуслуги». Должнику будет предоставлено семь дней для подачи возражений или добровольного исполнения долга, после чего будет оформлена исполнительная надпись. Однако оспорить ее можно будет в суде в течение трех месяцев.

Правительство в своем отзыве поддержало инициативу депутатов, но отметило необходимость «значительной доработки», указав на то, что семидневный срок для добровольного исполнения или подачи возражений является недостаточным.

В сентябре сообщалось о том, что в 2024 году число обращений в государственную жилищную инспекцию с жалобами на завышенные начисления за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание домов выросло в сравнении с 2023 годом.

Ранее в Госдуме объяснили, какие факторы могут увеличить плату за коммуналку.