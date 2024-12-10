Блогер в США заявил, что раскрыл тайну одного из самых разыскиваемых преступников

Американский блогер Дэн Грайдер заявил, что ему удалось раскрыть тайну одной из самых больших загадок в истории криминалистики США — установить личность угонщика самолета, известного как Ди Би Купер. Об этом сообщает «Лента.ру».

24 ноября 1971 года мужчина, назвавшийся Дэном Купером, совершил дерзкий угон самолета Boeing 727 авиакомпании Northwest, летевшего из Портленда в Сиэтл. Во время полета Купер заявил стюардессам, что у него в чемодане бомба, и потребовал $200 тыс. и парашют. Власти, опасаясь взрыва самолета, предоставили угонщику деньги и парашют.

Самолет с Купером в качестве единственного пассажира вылетел из Сиэтла в Мексику. Спустя некоторое время угонщик открыл заднюю дверь лайнера и прыгнул с парашютом в темноту. Больше его никто никогда не видел.

Беспрецедентные по масштабу и времени поиски, начавшиеся на следующий день, ни к чему не привели. Ни угонщика, ни денег, ни парашюта так и не нашли. Мало того, за прошедшие 53 года правоохранительным органам так и не удалось установить подлинное имя преступника. В истории он так и остался под именем Ди Би Купер (искаженное от Дэн Купер).

Всего под подозрение полиции и Федерального бюро расследований попало более тысячи человек. Но чью-либо вину так и не доказали.

По словам Грайдера, который занимался делом Ди Би Купера более 20 лет, ему удалось обнаружить улики, свидетельствующие о причастности к угону одного из ранее подозреваемых ФБР Ричарда Маккоя. Блогер уверяет, что он нашел на ферме, принадлежащей родственникам Маккоя, парашют, который использовал Ди Би Купер.

Грайдер заявил, что передаст находку в ФБР, которое по следам ДНК сможет доказать вину Маккоя.

В феврале сообщалось, что бездомный угнал самолет и совершил аварийную посадку на пляже в Калифорнии.

Ранее в США мужчина угнал самолет и угрожал врезаться в супермаркет.