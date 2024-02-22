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Бездомный угнал самолет и совершил аварийную посадку на пляже в Калифорнии

В США бездомный угнал частный самолет и приземлился на калифорнийском пляже

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San Mateo Police Department

Бездомный из Калифорнии угнал частный самолет стоимостью $150 тыс. и приземлился на местном пляже. Об этом сообщает New York Post.

В начале февраля 50-летний мужчина проник на аэродром в Пало-Альто, сумел завести и поднять в воздух одномоторный самолет American Champion и отправился на нем в короткий полет. Затем угонщик совершил аварийную посадку на пляже в Хаф-Мун-Бей к югу от Сан-Франциско и вскоре после успешного приземления был арестован.

Задержанный заявил следователям, что угнал воздушное судно, чтобы указать властям на проблемы с безопасностью в аэропортах. Он также пояснил, что научился летать в родной Бразилии. Во время ареста у него были найдены чужие удостоверения личности. Мужчину обвинили в краже личных данных и угоне самолета, но он отказался признать себя виновным и заявил судье, что хочет представлять себя сам. В итоге обвиняемого отпустили под залог в $10 тыс.

Ранее турист угнал автомобиль у рейнджера, устроил ДТП и чудом выжил, сорвавшись с 60-метровой скалы.

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