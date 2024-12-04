Россияне собираются тратить средства с депозитов на недвижимость

Россияне накопили рекордную сумму на депозитах – почти 52 трлн рублей, по данным ЦБ РФ, а в 2025 году этот показатель может превысить 60 трлн рублей. По результатам исследования Regions Development, 79% россиян собираются потратить эти средства на недвижимость. Чаще с этой целью хранят деньги на депозитах женщины. В разрезе регионов такие планы чаще всего имеют жители Сибири и Дальнего Востока.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Покупка автомобиля заинтересовала 38% опрошенных. Ремонт жилья – еще одна значительная статья расходов, которую планируют 29% респондентов. Это косвенно указывает на то, что часть респондентов, возможно, предпочитает улучшить имеющиеся жилищные условия, нежели приобретать новую недвижимость.

Среди других целей, на которые россияне намерены потратить свои сбережения, можно выделить образование (22%), путешествия (18%), создание резервного фонда (15%), приобретение бытовой техники и мебели (12%), лечение и оздоровление (11%), а также организацию свадеб и других семейных праздников (9%). Оставшиеся 7% респондентов указали иные цели использования депозитных средств.

Лидером по доле респондентов, планирующих приобрести жилье, стала Тюменская область (включая ЯНАО и ХМАО) с показателем 88%. Высокий интерес к недвижимости также наблюдается в Амурской области (86%). Заметно много респондентов из Магаданской области (84%) планируют потратить средства на жилье. Это может быть связано с потребностями населения в улучшении жилищных условий, особенно в Магаданской области, где доходы высокие, а новостроек практически нет. В то же время даже в регионах с наименьшим процентом желающих вложить средства в недвижимость, таких как Хабаровский край (72%), это направление все равно остается преобладающим.

Интересно отметить, что традиционно крупные центры недвижимости – Москва и Санкт-Петербург – в этом исследовании заняли не лидирующие позиции. Москва с 77% и Санкт-Петербург с 75% уступили некоторым регионам, что может свидетельствовать о смещении инвестиционного фокуса в сторону регионов с более активным развитием и потенциально большей доходностью вложений в недвижимость. Тем не менее высокий процент желающих приобрести недвижимость в этих городах подтверждает стабильный спрос на жилье в крупных мегаполисах.

Распределение по другим целям, таким как покупка автомобиля, ремонт, образование и прочее, демонстрирует относительную равномерность по регионам. Небольшие колебания могут быть связаны с региональной спецификой, уровнем развития инфраструктуры, а также социально-экономическими факторами, влияющими на потребительские предпочтения и приоритеты жителей. Например, более высокий процент планирующих расходы на ремонт в Якутии (32%) и Красноярском крае (32%) может говорить о потребности в обновлении жилищного фонда или особенностях климатических условий, требующих дополнительных затрат на поддержание жилья.

Недвижимость является доминирующей целью для вложений как среди мужчин (75%), так и среди женщин (81%). Некоторое превышение доли женщин, планирующих вложить деньги в жилье, может быть связано с большей склонностью к долгосрочному планированию и созданию комфортных условий для семьи.

Мужчины демонстрируют более высокий интерес к приобретению автомобиля (45% против 32% у женщин). Это подтверждает традиционное восприятие автомобиля как важного атрибута статуса и необходимого средства передвижения для мужчин. В то же время женщины чаще ориентированы на обустройство дома и быта: доля планирующих ремонт выше среди женщин (33% против 25% у мужчин), как и доля намеревающихся приобрести бытовую технику и мебель (15% против 10%).

Женщины также проявляют больший интерес к путешествиям и отдыху (22% против 15% у мужчин) и организации семейных торжеств (12% против 7% у мужчин). Мужчины же более склонны формировать резервный фонд (18% против 13% у женщин), что, возможно, связано с большей озабоченностью финансовой стабильностью и готовностью к непредвиденным расходам. Различия в подходе к тратам на лечение и оздоровление незначительны.

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