Россияне мечтают о квартирах с камином

Россияне рассказали, какие редкие форматы квартир нравятся им больше всего. Согласно опросу, проведенному агентством Whitewill, большинство респондентов отдают предпочтение квартирам с камином.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Подавляющее число россиян — 70% из опрошенных — считают, что на рынке не хватает редких форматов квартир. Интересно, что лишь 36% полагают, что такие лоты должны стоить дороже обычных. Отвечая на вопрос, какую квартиру вы хотели бы приобрести, 37% выбрали вариант с камином, 26% — с сауной, 25% — с патио и еще 12% — с эксплуатируемой кровлей.

Кроме того, респонденты рассказали, какие опции считают обязательными в квартире. В частности, 56% опрошенных полагают, что это гардеробная, 25% — терраса, а 19% предпочитают иметь ванну с окном.

«С каждым годом на рынке недвижимости появляется все больше необычных форматов. И если раньше они были представлены в основном в премиум- и делюкс-сегментах, то сейчас также распространены в бизнес-классе — это не только квартиры с каминами, но и двухэтажные лоты, сити-хаусы, виллы и т.д. Отмечу, что любовь россиян к каминам во многом обусловлена особенностями нашего климата, а также тем, что камин ассоциируется с домом и уютом. А вот спрос на террасы особенно вырос после пандемии», — рассказала Екатерина Лёвина, топ-брокер Whitewill.

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