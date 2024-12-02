Россияне хотят жить выше 25-го этажа

Новое жилье премиум-класса в Москве за пределами ЦАО в основном представлено высотным строительством. Проекты небоскребов в среднем достигают высоты 120-150 метров. При этом покупатели особенно ценят квартиры с 25-го этажа и выше. Такие лоты стоят в среднем на 10-15% дороже вариантов малой и средней высотности, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе девелопера Dominanta.

«Стоимость увеличивается от этажа к этажу. Видовые характеристики имеют значительное влияние на ценообразование в дополнение к планировочным решениям и сторонам света. Мы видим, что наиболее востребованы высокие этажи, где из каждого окна открывается панорама на весь город», – комментирует Антон Конобеевский, директор по продажам Dominanta.

При этом квартиры с выходом на железную дорогу или автотрассу на 10% дешевле аналогичных вариантов с видом на реку, лесопарк, районные достопримечательности. Разница на лоты с видом во двор менее выраженная – 5%.

Покупатели готовы доплачивать за жилье на высоких этажах в том числе из-за отсутствия уличного шума и обилия солнечного света, говорят в компании. А особенно удачные планировки могут прибавить к стоимости еще около 5%.

По данным девелопера, на верхних этажах с удовольствием покупают квартиры миллениалы, бездетные пары, представители творческих профессий.

«Но стоит заметить, что на любой этаж есть свой покупатель, кто-то не любит высоту, кто-то не готов платить за вид. Есть приверженцы определенных этажей с точки зрения личных предпочтений, например, семейные пары с детьми, люди преклонного возраста», – резюмирует Антон Конобеевский.

Ранее россиянам назвали недвижимость, в которую выгодно вкладывать сейчас.