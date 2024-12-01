Названы главные причины, почему ваш телефон перестает держать заряд

Чаще всего пользователи смартфонов с годами замечают, что их гаджет больше не держит заряд, как раньше, и ему хватает сил совсем ненадолго. О том, почему батареи современных гаджетов изнашиваются, «Газете.Ru» рассказал технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.

«Аккумуляторы современных смартфонов производятся по литий-ионной технологии. По сравнению со старыми поколениями литий-ионные батареи заряжаются быстрее и служат дольше. Однако любой современный аккумулятор подвержен химическому старению. По мере него количество заряда, которое он может удерживать до перезарядки, уменьшается. При этом на химическое старение батареи влияет не только то, сколько вы использовали гаджет, но и то, как именно вы его использовали», — объяснил он.

Важный фактор, способствующий быстрой разрядке батареи — уровень яркости экрана. Постоянное поддержание яркости экрана на высоком уровне быстро разрядит батарею. Поэтому отрегулируйте ее в соответствии с окружающей средой — ярче, когда солнечно, более тускло, когда темно.

«Многие приложения потребляют энергию, даже когда вы их активно не используете. Фоновое обновление приложений позволяет им постоянно обновлять контент, потребляя данные и энергию. Отключение этой функции может помочь сэкономить заряд», — рекомендовал эксперт.

Push-уведомления, хотя и удобны, но требуют постоянного подключения к Интернету — только так гаджет может получать обновления в режиме реального времени. Чтобы сократилась частота передачи данных, а заряд не растрачивался зря, отрегулируйте настройки уведомлений и отключите автоматические обновления.

«Службы определения местоположения позволяют устройству определять, где вы находитесь прямо сейчас — это нужно, например, для онлайн-карт, приложений погоды и магазинов, фитнес-трекера и шагомера. Если телефон постоянно определяет вашу геолокацию, то емкость аккумулятора постепенно уменьшается», — отметил эксперт.

На постоянный поиск сигнала Wi-Fi или сотовой связи, а также использование Bluetooth и GPS, телефон тратит значительное количество энергии. Поэтому, если в этом нет необходимости, отключайте эти функции. Например, если вы находитесь в зоне со слабым покрытием сети, полезно переключаться в режим полета или отключать передачу данных, чтобы смартфон перестал постоянно искать сигнал и тратить на это ресурсы аккумулятора.

«Обновления программного обеспечения очень важны для улучшения функциональности и безопасности устройства. Но они также могут повлиять на срок службы батареи. Так, если обновление вводит новые функции, требующие большей вычислительной мощности, процессору вашего гаджета нужно будет работать интенсивнее, а это уже приведет к увеличению потребления энергии и быстрому разряду батареи. К тому же обновления могут включать исправления в алгоритмах оптимизации батареи. Например, улучшения в возможностях управления питанием операционной системы — это позволяет лучше распределять питание между различными задачами и процессами, запущенными на вашем устройстве», — рассказал специалист.

Экстремально высокие или низкие температуры также могут негативно влиять на производительность аккумулятора. К этому может привести и слишком ресурсоемкая работа процессора — например, когда вы запускаете одновременно несколько приложений или активно используете гаджет во время зарядки, резюмировал он.

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