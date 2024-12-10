Стало известно, что читают россияне в путешествиях

Комедии и романы — основные жанры, которые берут с собой россияне в путешествия. Самыми популярными книгами в поездках стали «Дневник Бриджит Джонс» Хелен Филдинга и «Один день» Дэвида Николса. Это показало исследование Купибилет совместно с сетью книжных магазинов «Буквоед», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Несмотря на популярность гаджетов и аудиокниг, около трети россиян продолжают читать во время путешествий. Так, 11% респондентов всегда берут с собой книги в дорогу, а 21% делают это время от времени. Однако подавляющее большинство (68%) признались, что чтение в поездках — это не про них, они уделяют это время просмотрам фильмов и работе.

«Книга в поездке — это не просто способ занять время, но и возможность найти вдохновение, узнать что-то новое или даже мысленно перенестись в другое время и место. Мы рады видеть, что россияне продолжают ценить чтение даже в эпоху технологий. Уверены, что книга может сделать любое путешествие еще более запоминающимся. В преддверии 2025 года 23% россиян обещают себе взять книгу в следующее путешествие, чтобы сделать отдых еще более осмысленным. Возможно, это станет новой традицией, возвращающей интерес к чтению и печатным изданиям», — рассказывает Андрей Маслак, директор по продукту Купибилет.

Чаще всего выбор падает на легкие и забавные произведения, которые помогают отвлечься от повседневных забот (например, «Дневник Бриджит Джонс» Хелен Филдинг) — такие книги выбирают 32% путешественников. На втором месте — романтика и приключения (например, «Один день» Дэвид Николс), их предпочитает четверть россиян (25%), а замыкают тройку классические произведения, среди которых чаще всего упоминалась работа «Преступление и наказание» Федора Достоевского (14%). Детективы и триллеры («Шерлок Холмс» Артур Конан Дойл) остаются актуальными для 13% респондентов, а 7% выбирают литературу для саморазвития и мотивации («Думай и богатей» Наполеон Хилл). Значительно реже в чемодан попадают путеводители по городам (6%) и фантастика («Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкин) (3%).

«Если путешествие пока недоступно, но желание окунуться в приключение не покидает, книги могут стать идеальным способом отправиться в путь, не выходя из дома,» — рассказывает Виктория Нурмухамедова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций в сети книжных магазинов «Буквоед».

Любителям исторических детективов она предложила обратить внимание на «Опаловую змею» Фергюса Хьюма и «Визионера» Жени Гравис. Эти книги переносят читателя в эпоху конца XIX — начала XX века, погружая в загадочные сюжеты с неспешным повествованием и атмосферной детализацией.

Если дорога предстоит длинной и сложной, соберите в рюкзак добродушные книги, которые станут приятными спутниками. Рекомендуем «Как пингвины спасли Веронику» Хейзел Прайор и «Нэко-кафе. Правила жизни кошек» Анны Шойом — оба произведения согревают своей теплотой и очарованием.

А тем, кто ищет лихо закрученные сюжеты и философский подтекст, отлично подойдут эти книги: «Человек-комбини» Мурата Саяка удивит своей историей о непонятной обществом девушке, которая строит жизнь вопреки социальным стереотипам. В «Графе Аверине. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича вас ждет необычная смесь магии и детективного расследования в антураже Санкт-Петербурга Российской империи.

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