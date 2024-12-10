Кардиолог предупредил об опасности резких перепадов температуры для сердца

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются главной причиной смерти в России и во всем мире, составляя примерно 46% от всех смертей в нашей стране. При стоит понимать, что резкие колебания температур воздуха могут привести к обострению ССЗ, предупредил в разговоре с «Газета.Ru» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Андрей Лебедев.

Так, по его словам, резкие перепады температур могут стать причиной увеличения числа гипертонических кризов, декомпенсации хронической сердечной недостаточности, приступов стенокардии, аритмии, инфарктов миокарда и инсультов. Это касается лиц с ослабленными компенсаторными защитными механизмами.

«К ним относятся: пожилые и дети, люди, прибывшие из другого климатического пояса, люди, страдающие ожирением, вредными привычками (курение, алкоголь, наркотические вещества), ослабленные и маломобильные больные, лица с хроническими заболеваниями, например с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетативной или гормональной дисфункцией, сахарным диабетом, нервными расстройствами, хроническими болезнями легких, бронхиальной астмой, болезнями опорно-двигательного аппарата», — добавил Лебедев.

Он отметил, что, согласно результатам научных исследований, риск сердечного приступа увеличивается примерно на 5% при каждом скачке разницы температур на пять градусов по Цельсию. Свой вклад в увеличение таких явлений вносит также глобальное потепление, которое может вызвать экстремальные погодные явления, приводящие к большим суточным колебаниям температуры воздуха.

«Человеческий организм в норме способен поддерживать постоянную температуру тела с помощью нескольких адаптационных механизмов: от переохлаждения он защищается путем усиления выработки тепла в процессе клеточного метаболизма и сокращения скелетных мышц и уменьшением теплоотдачи посредством сужения кровеносных сосудов. От перегрева защищается путем усиленной теплоотдачи во время дыхания, увеличения потоотделения, излучения, расширения кровеносных сосудов», — объяснил кардиолог.

Так, по его словам, при резкой смене внешней температуры воздуха, особенно при снижении защитных механизмов у людей группы риска, может произойти недостаточная, избыточная или несвоевременная реакция на изменяющиеся условия среды, в результате чего организм не успевает вовремя адаптироваться, что и приводит к осложнениям. Например, при быстром снижении температуры окружающего воздуха происходит резкий спазм сосудов, что может спровоцировать повышение артериального давления или даже гипертонический криз у лиц, страдающих артериальной гипертензией, а у пациентов с ишемической болезнью сердца — приступ стенокардии напряжения или вазоспастической стенокардии.

«Также в результате перепада температуры происходит активизация так называемых ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и симпатического отдела нервной системы, в результате чего могут возникнуть электролитные нарушения, тахикардия и аритмия, а при экстремальных температурах также еще и обезвоживание, системная воспалительная реакция», — добавил специалист.

Чтобы обезопасить себя и близких, он рекомендовал следить за прогнозом погоды и проверять новости на предмет предупреждений об опасных погодных условиях, в случае развития которых по возможности рекомендуется оставаться в помещении. Также следует заранее проконсультироваться со своим лечащим врачом относительно возможной коррекции терапии и мер предосторожности по своему заболеванию.

«Если есть необходимость выхода на улицу, например из теплого помещения на холод, то перед выходом из дома не рекомендуется пить кофеинсодержащие напитки, полностью исключить употребление алкоголя и никотина, рекомендуется одеваться согласно погодным условиям и выходить на улицу после нахождения, до момента привыкания, в переходной зоне, например в подъезде», — подчеркнул врач.

Также, по его словам, следует всегда носить с собой лекарственные препараты экстренной помощи, которые назначил лечащий врач.

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