Грузчик из Мытищ жестоко избил 10-летнего сына и отправил его в больницу

В Подмосковье задержали мужчину, сын которого попал в больницу со следами насилия, передает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел вечером 5 декабря в квартире семьи в Мытищах. Отец семейства, 48-летний грузчик, по неизвестной причине разозлился на 10-летнего сына и несколько раз ударил его по голове.

Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Родителя задержали по подозрению в жестоком обращении с несовершеннолетним. Сообщается, что он несколько раз привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и уже стоит на учете в ПДН.

До этого сообщалось, что в Бельгии многодетные родители не кормили детей и заставляли их спать в собачьей конуре. Родители не кормили отпрысков и никак не ухаживали за ними, внешний вид братьев и сестер был настолько плачевным, что их не пускали в бассейн. Кроме того, трое потерпевших также стали жертвами изнасилования, и мать угрожала им расправой, если они кому-либо расскажут о происходящем в доме.

Ранее школьник из Кемеровской области сбежал из дома и два дня прятался в супермаркете от отчима-тирана.