Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грузчик из Мытищ жестоко избил 10-летнего сына и отправил его в больницу

В Подмосковье грузчик жестоко избил 10-летнего сына, тот попал в больницу

close
Depositphotos

В Подмосковье задержали мужчину, сын которого попал в больницу со следами насилия, передает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел вечером 5 декабря в квартире семьи в Мытищах. Отец семейства, 48-летний грузчик, по неизвестной причине разозлился на 10-летнего сына и несколько раз ударил его по голове.

Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Родителя задержали по подозрению в жестоком обращении с несовершеннолетним. Сообщается, что он несколько раз привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и уже стоит на учете в ПДН.

До этого сообщалось, что в Бельгии многодетные родители не кормили детей и заставляли их спать в собачьей конуре. Родители не кормили отпрысков и никак не ухаживали за ними, внешний вид братьев и сестер был настолько плачевным, что их не пускали в бассейн. Кроме того, трое потерпевших также стали жертвами изнасилования, и мать угрожала им расправой, если они кому-либо расскажут о происходящем в доме.

Ранее школьник из Кемеровской области сбежал из дома и два дня прятался в супермаркете от отчима-тирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами