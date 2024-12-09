«Жутко было»: в Челябинске пожаловались на брошенные рядом с домами цинковые гробы

В Челябинске рядом с жилыми домами уже несколько месяцев лежат цинковые гробы. Об этом местные жители рассказали 74.RU.

Цинковые гробы пугают жителей хутора Миасского, расположенного в Курчатовском районе Челябинска. По их словам, один из гробов не могут забрать уже больше года, второй — около двух месяцев, между тем они лежат на большой поляне между дорогой и домами, где хозяева часто выгуливают животных. Кто и почему оставил там гробы, неизвестно. Челябинцы уже вызывали полицию, но правоохранители им помочь отказались.

«Гроб первый, который год назад появился, был закрыт, но ветром у него сдуло крышку. Знаете, как жутко было», — вспоминает одна из местных жительниц Надежда.

Она отправляла жалобу, в которой подробно описала ситуацию, в приложении «Решаем вместе». Администраторы переслали его в администрацию района и города, управление благоустройства, управление экологии и природопользования, административно-техническую инспекцию Челябинска. Однако все, чего активистке удалось добиться, — выезда на место сотрудников управления благоустройства. Гробы остались лежать там же, тем их припорошило снегом.

21 ноября Надежда обратилась к главе региона в соцсетях, Алексей Текслер ответил ей, что «дал сигнал коллегам», но за прошедшие три недели ситуация не поменялась.

Ранее в Набережных Челнах автор жалобы на чистку дорог получила фотомонтаж с трактором.