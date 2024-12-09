Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Жутко было»: в Челябинске пожаловались на брошенные рядом с домами цинковые гробы

Челябинцы пожаловались на выброшенные на пустыре у жилых домов цинковые гробы

close
Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске рядом с жилыми домами уже несколько месяцев лежат цинковые гробы. Об этом местные жители рассказали 74.RU.

Цинковые гробы пугают жителей хутора Миасского, расположенного в Курчатовском районе Челябинска. По их словам, один из гробов не могут забрать уже больше года, второй — около двух месяцев, между тем они лежат на большой поляне между дорогой и домами, где хозяева часто выгуливают животных. Кто и почему оставил там гробы, неизвестно. Челябинцы уже вызывали полицию, но правоохранители им помочь отказались.

«Гроб первый, который год назад появился, был закрыт, но ветром у него сдуло крышку. Знаете, как жутко было», — вспоминает одна из местных жительниц Надежда.

Она отправляла жалобу, в которой подробно описала ситуацию, в приложении «Решаем вместе». Администраторы переслали его в администрацию района и города, управление благоустройства, управление экологии и природопользования, административно-техническую инспекцию Челябинска. Однако все, чего активистке удалось добиться, — выезда на место сотрудников управления благоустройства. Гробы остались лежать там же, тем их припорошило снегом.

21 ноября Надежда обратилась к главе региона в соцсетях, Алексей Текслер ответил ей, что «дал сигнал коллегам», но за прошедшие три недели ситуация не поменялась.

Ранее в Набережных Челнах автор жалобы на чистку дорог получила фотомонтаж с трактором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами