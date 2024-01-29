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В Пермском крае мужчина сбросил с пятого этажа кота и собаку в присутствии ребенка

В Прикамье мужчина попал под суд за жестокое обращение с котом и щенком

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Pixabay

В Пермском крае мужчина ответит в суде за расправу над животным. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 34-летний житель Кунгура в ноябре поссорился со своей гражданской женой. В тот момент мужчина был пьян и решил расправиться с домашними животными. Он вышел на балкон и сбросил с высоты пятого этажа кота и щенка, который в результате падения получил несовместимые с жизнью травмы.

Как стало известно позднее, все произошло на глазах у маленького ребенка сожительницы обвиняемого. В ближайшее время дело о жестоком обращении с животными рассмотрит суд.

Ранее неизвестный выбросил кота из окна дома в Красноярске и повредил автомобиль соседа.

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