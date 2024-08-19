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Российского военного лишили свободы на два с половиной года за отказ участвовать в СВО

На Сахалине в колонию отправили отказавшегося участвовать в СВО военного

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Anelo/Shutterstock

На Сахалине огласили приговор военнослужащему за отказ принимать участие в военных действиях на Украине. Об этом говорится на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

Уголовное дело о неисполнении приказа возбудили в отношении российского военнослужащего после того, как он, находясь в служебное время на территории воинской части, расположенной в Сахалинской области, отказался выполнить приказ командира об убытии в зону проведения СВО.

За нежелание участвовать в боевых действиях его отправили под суд и назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев. Осужденный был взят под стражу в зале судебных заседаний, указанный срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Ранее российского военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за самоволку.

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