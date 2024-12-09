В Южной Корее робот сбросился с лестницы

В Южной Корее робот, стоявший в здании с госслужащими, сбросился с лестницы, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, робот, выполняющий обязанности по доставке документов, дал сбой и съехал по лестнице, потому что «выгорел на работе», прокатившись вниз по ступеням и упав на пол. Этот инцидент вызвал споры в научном сообществе на тему того, обладает ли ИИ сознанием.

Профессор Джонатан Бирч из Лондонской школы экономики отмечает, что современное понимание сознания недостаточно зрелое, чтобы дать однозначный ответ на этот вопрос. Он также призвал технологические компании к дальнейшим исследованиям в этой области, чтобы разобраться в последствиях такого поведения и их социально-этических аспектах.

В Южной Корее, где роботы составляют 10% рабочей силы, многие работники, которые считают своих коллег-роботов чувствительными существами, достойными уважения и прав.

Ранее в Сингапуре офисный работник подрался с роботом-уборщиком.