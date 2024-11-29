Офисный сотрудник подрался с роботом-уборщиком

В Сингапуре офисный работник подрался с роботом-уборщиком, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в одном из офисов в Сингапуре. Там один из работников подрался с роботом-уборщиком. Очевидцы говорят, что сотрудник был в нетрезвом состоянии и кричал на машину, что она некачественно убирается, после чего нанес несколько ударов по корпусу и повалил на пол.

Свидетели конфликта добавили, что с улыбкой наблюдали за происходящим, но были готовы вмешаться, если бы ситуация окончательно вышла из-под контроля. В конце концов зачинщик драки ушел, а кадры с места событий были опубликованы в соцсетях.

«Когда хочешь подраться, но больше не с кем», — шутят комментаторы.

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