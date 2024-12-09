Женщина с ребенком едва не утонули на озере Тургояк

Женщина и ребенок провалились под лед на курортном озере Тургояк в Челябинской области в районе городского пляжа во время катания на коньках. Информацию об инциденте сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

«В Челябинской области на озере Тургояк под лед провалились женщина и ребенок. На помощь пришли глава семейства и очевидцы», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что, соединившись в цепь, люди смогли достать тонущих из воды. Медицинская помощь им не потребовалась.

Спасательная операция попала на видео. На кадрах видно, что спасать утопающих кинулся не только отец, но и многочисленные отдыхающие. Добровольцы легли на лед и удерживали друг друга за коньки.

В чрезвычайном ведомстве также напомнили алгоритм помощи провалившемуся под лед. Необходимо позвонить по номеру 112 или 101, двигаться ползком в сторону потерпевшего; за три-четыре метра бросить утопающему веревку или связанные вещи, а также иное подручное средство. Вытаскивать пострадавшего следует ползком, лежа, не приближаясь к пролому.

Накануне сообщалось, что в Курганской области на реке Исеть у села Барино 10-летний мальчик, играя с детьми, провалился под лед. Ребенка вытащили на берег местные жители, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

Ранее в Дагестане первоклассница спасла мальчика, проверявшего на прочность лед на озере.