Путин поддержал инициативы губернатора Мурманской области по арктическим вопросам

Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание арктическим регионам и приоритизировать мероприятия мастер-планов городов Дальнего Востока и Арктики. Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Владимир Путин отметил, что дальневосточные и арктические города имеют стратегическое значение для России, а значит, требуют особого внимания.

Он подчеркнул, что в таких нацпроектах, как «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети» должны появиться отдельные разделы с мероприятиями указанных мастер-планов.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, решение президента поможет арктическим регионам развиваться еще активнее и создавать масштабные социальные проекты и объекты для северян.

Напомним, во время состоявшейся в августе рабочей встречи с главой государства губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил президенту мастер-планы опорных населенных пунктов региона и попросил обеспечить приоритетное финансирование нацпроектов в Арктике.

В мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики Андрей Чибис предложил ввести понятие «опорные арктические города». Глава региона подчеркнул, что с учетом особых климатических условий Севера и высоких финансовых издержек, им необходимы дополнительные механизмы и инструменты для повышения качества жизни населения.

По поручению президента по итогам его визита в регион в июле 2023 года правительством РФ были определены 16 опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ. Также было решено разработать мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. Эта работа была проведена в течение года.

5 декабря президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Главная тема заседания — «О повестке национального развития Российской Федерации на 2025–2030 годы».