После нападения на ребенка с ножницами в российской школе возбудили дело

В Ленобласти возбудили уголовное дело после инцидента с нападением на ребенка с ножницами в школе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками школы, где произошел инцидент.

Все случилось 5 декабря в школе №9 в Сосновом Бору. Во время перемены 15-летний школьник увидел, что один подросток обижает другого, и решил заступиться. Несовершеннолетние поссорились, а затем быстро помирились.

Однако через несколько минут школьник, обижавший другого мальчика, ударил заступника ножницами. В результате пострадавший несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение с поверхностной раной и ссадиной в области груди справа.

Ранее пьяный россиянин поссорился со своей знакомой и воткнул ей в голову ножницы.