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Пьяный россиянин поссорился со своей знакомой и воткнул ей в голову ножницы

В Череповце мужчина покалечил знакомую, воткнув ей в голову ножницы

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Пресс-служба судов Вологодской области/VK

В Череповце заключен под стражу местный житель, подозреваемый в жестоком избиении своей приятельницы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел 3 декабря в многоэтажке по улице Металлургов. 39-летний мужчина распивал спиртные напитки со своей 51-летней знакомой. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора.

В ходе конфликта злоумышленник несколько раз ударил женщину, а затем схватил ножницы и вонзил их в голову пострадавшей, расколов ей череп. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу. Спасти женщину не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее житель Чувашии жестоко избил возлюбленную из-за ее вредной привычки.

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