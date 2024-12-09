Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

На ВДНХ в отреставрированном павильоне «Зерно» в День Героев Отечества открылся первый в стране Музей героизма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что объект был открыт по поручению президента России Владимира Путина.

«Здесь мы создали живую летопись подвигов наших предшественников и современников. В центре экспозиции — специальная военная операция, подвиг ребят, которые защищают на боевой линии нашу Родину, Отечество и независимость», — написал Собянин.

Глава столицы уточнил, что основная экспозиция площадью порядка 1,2 тыс. кв. м состоит из трех тематических разделов. Так, раздел «Становление героя» посвящен идеалам в литературе и культуре, «Путь воина» — подвигам бойцов войск специального назначения и уникальным боевым операциям. В свою очередь, раздел «Подвиг» посвящен трудовому героизму. Он расскажет о всех проявлениях героизма: от первых кузнецов-оружейников до врачей и волонтеров.



Кроме того, мэр Москвы уточнил, что в дальнейшем в музее планируется организовать экскурсии, лекции, круглые столы и встречи с героями.

Отмечается, что на сегодняшний день Москва стала символом патриотизма и героизма, потому что регион не только сохраняет историческую память, но и активно участвует в формировании гражданской ответственности и любви к Отечеству. Например, в столице каждый год проводятся многочисленные мероприятия, направленные на увековечивание подвигов героев прошлого и настоящего.

Кроме того, Парад Победы и различные крупные акции объединяют сотни тысяч людей, напоминая о подвигах прошлого и заслугах настоящего. Так, одним из важнейших событий стала выставка «Россия» на ВДНХ, где были представлены достижения всех регионов страны и национальные успехи в науке, культуре и обороне.

Помимо этого, в Москве действуют образовательные программы, такие как «Уроки мужества» в школах и экскурсионные программы в исторических музеях. Предполагается, что все это поможет развить интерес молодых людей к отечественной истории, а также воспитать в них любовь к родине.