В желудке турчанки обнаружили 16-сантиметровые ножницы после ее жалоб на головные боли

Врачи в Турции обнаружили в животе пациентки ножницы после того, как она обратилась в больницу с жалобами на головные боли, пишет **Ha href=«https://www.haberturk**.com/ameliyatta-karninda-unutulan-makas-7-yil-sonra-bas-agrisiyla-ortaya-cikti-3745102» target=«_blank»>Huber Turk.

Турчанка Фатма Кала обратилась в лечебное учреждение с жалобами на головную боль. Она рассказала медикам, что семь лет назад ей сделали операцию по удалению кисты в частной больнице, после которой у нее возникли серьезные осложнения.

По словам женщины, после серии обследований медики сообщили ей, что в ее желудке остались хирургические ножницы длиной 16 сантиметров. После повторной операции по удалению предмета, Фатма подала в суд на свою прошлую клинику.

Фатма также выразила недоумение, как могла жить с инородным телом в течение столь длительного времени, и отметила, что находилась под регулярным медицинским наблюдением.

«Я живу благодаря чуду. Человеческая жизнь не должна быть столь беззащитной», — подчеркнула она.

В полиции сообщили, что на данный момент устанавливают все детали произошедшего.

Ранее британка утверждала, что клиника в Турции потребовала с нее $10 тысяч «за спасение жизни».