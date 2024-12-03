Британка утверждает, что клиника в Турции потребовала с нее $10 тысяч «за спасение жизни» после неудачной пластической операции, пишет LADBible.

Холли Гест отправилась в Турцию, чтобы сделать комплекс пластических операций. Однако после процедуры женщина начала терять сознание, кроме того, ей потребовалось четыре переливания крови. По ее словам, врачи списали такое состояние на проблемы с печенью и желчным пузырем, хотя до этого у нее не было никаких заболеваний.

Гест утверждает, что клиника угрожала «удержать ее в стране», если она не оплатит счет в размере $10 тысяч «за спасение жизни» и дополнительные процедуры.

«Меня практически держали в заложниках», — рассказывает она.

После возвращения в Великобританию местные врачи обнаружили у Холли три гематомы в животе, которые потребовали еще одной операции.

«Я даже через четыре недели не могу стоять прямо. У меня болит одна сторона живота», — пожаловалась британка.

Теперь женщина советует не повторять ее ошибок и не экономить на своем здоровье.

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