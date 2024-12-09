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Следком рассказал о взятках экс-зампреда правительства Подмосковья

СК: Стригункова оставила себе 70% от взяток на 170 млн рублей в Подмосковье

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что бывший первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова вместе с подельниками получала от глав строительных фирм взятки в размере 5–10% от сумм госконтрактов.

По словам Бастрыкина, Стригункова получала деньги за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, а также покровительство при исполнении и оплате контрактов по капитальному и текущему ремонтам медучреждений Подмосковья.

«Общая сумма взяток составила более 170 миллионов рублей, причем 70% себе оставила Стригункова, оставшаяся часть распределена между другими соучастниками», — добавил глава Следственного комитета.

Светлану Стригункову арестовали в апреле по делу о получении взяток на контрактах по ремонту больниц. Тогда ей вменяли сумму взяток не менее 123 миллионов рублей, вину она не признала.

До этого Бастрыкин сообщал, что Следователи арестовали имущество заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка на 150 млн рублей в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве.

В декабре 2022 года, по данным следствия, Вахрин получил от Гоцыка взятку в виде скидки на 13 млн рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени.

Ранее Бастрыкин отказался рассказывать детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова.

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